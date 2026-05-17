Le parole dei protagonisti a pochi minuti dall'inizio del match all'Unipol Domus

Redazione Toro News
foto asta

Partita della Storia, Asta: "Emozione unica stare a contatto con chi ha vinto lo Scudetto" (video)

A pochi minuti dall'inizio della sfida tra Cagliari e Torino, valevole per la 37° giornata di Serie A, il tecnico granata Roberto D'Aversa ha commentato il match ai microfoni di DAZN dall'Unipol Domus. Di seguito le sue parole.

Udinese Calcio v Torino FC - Serie A

Ha chiesto ai suoi giocatori rispetto per l'avversario. "Dobbiamo cercare l'atteggiamento giusto sotto l'aspetto fisico e mentale per portare a casa punti contro una squadra che deve ancora raggiungere la salvezza. Bisogna fare una partita seria".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta Continua la lettura
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti