Le parole dei protagonisti a pochi minuti dall'inizio del match all'Unipol Domus
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A pochi minuti dall'inizio della sfida tra Cagliari e Torino, valevole per la 37° giornata di Serie A, il tecnico granata Roberto D'Aversa ha commentato il match ai microfoni di DAZN dall'Unipol Domus. Di seguito le sue parole.
Ha chiesto ai suoi giocatori rispetto per l'avversario. "Dobbiamo cercare l'atteggiamento giusto sotto l'aspetto fisico e mentale per portare a casa punti contro una squadra che deve ancora raggiungere la salvezza. Bisogna fare una partita seria".
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