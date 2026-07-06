Gaetano Oristanio è arrivato a Torino. Il fantasista classe 2002 ha messo piede in città proprio oggi. Sempre in giornata odierna, lunedì 6 luglio, sosterrà le visite mediche di rito. Ad accoglierlo direttamente il nuovo team manager granata Alessandro Gazzi, che è andato a prenderlo all'aeroporto di Caselle. Una volta completato l'iter delle visite mediche e della firma, il Torino potrà annunciare ufficialmente il suo nuovo acquisto, mettendo il primo tassello al mercato estivo.

Arriva Oristanio: il punto

Per Oristanio inizierà così una nuova avventura, con la voglia di rilanciarsi dopo un'annata al Parma in cui non è riuscito a trovare la continuità sperata. Il classe 2002 è stato infatti frenato anche da alcuni problemi fisici che ne hanno limitato il rendimento e la continuità d'impiego, impedendogli di esprimere appieno le proprie qualità. Il Toro, però, è convinto del suo potenziale e ha deciso di puntare su di lui per provare a dare qualità, fantasia e imprevedibilità al reparto offensivo di Ignazio Abate. Il ritiro estivo sarà fondamentale per permettere a Oristanio di ritrovare la migliore condizione, inserirsi nei meccanismi della squadra e prepararsi a vivere la sua nuova avventura con la maglia granata. L'operazione con il Venezia è stata definita sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro.