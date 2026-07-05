Martedì sosterrà le visite mediche, poi mancheranno soltanto la firma e l'ufficialità. Salvo clamorosi colpi di scena, Gaetano Oristanio diventerà dunque un nuovo giocatore del Torino. L'accordo raggiunto da Gianluca Petrachi con il Venezia, sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a circa 5 milioni di euro, porta in granata un calciatore che deve ancora esprimere fino in fondo il proprio potenziale. Le esperienze in Serie A, soprattutto con Cagliari e Parma, hanno restituito l'immagine di un Oristanio discontinuo e spesso frenato dagli infortuni. Ora, però, per il classe 2002 si presenta una grande occasione: rilanciarsi con la maglia del Toro. Parallelamente, anche Ignazio Abate avrà un compito non semplice, quello di individuare la collocazione tattica più adatta per esaltarne le qualità e permettergli di fare il definitivo salto di qualità.

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Oristanio perfetto nel 3-4-2-1, ma nel 3-5-2...

Il principale interrogativo riguarda proprio la collocazione tattica di Oristanio.. Diverso il discorso in caso di conferma del 3-5-2: in quel sistema il classe 2002 rischierebbe di essere sacrificato, non avendo una posizione naturale. Potrebbe essere adattato da seconda punta, ruolo già ricoperto in passato, ma perderebbe parte delle sue qualità migliori, ovvero la libertà di muoversi tra le linee, creare superiorità numerica e accendere la manovra offensiva. Molto dipenderà quindi dalle idee di Abate e dall'evoluzione del mercato, soprattutto nel reparto offensivo.

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Tanta concorrenza, servirà conquistarsi spazio

Oltre agli interrogativi tattici, Oristanio dovrà fare i conti anche con una concorrenza tutt'altro che semplice. Nel 3-4-2-1 il classe 2002 partirebbe infatti alle spalle di Nikola Vlasic, considerato un punto fermo sulla trequarti. Per l'altro posto, però, le soluzioni non mancano: Abate potrebbe puntare su Cesare Casadei in una posizione più avanzata oppure schierare Vlasic alle spalle di due attaccanti, con una punta più mobile come Simeone o Adams e una più strutturata come Zapata. Se invece il tecnico dovesse confermare il 3-5-2, gli spazi si ridurrebbero ulteriormente: la coppia offensiva sarebbe infatti composta da Zapata e Simeone, mentre Adams – ammesso che resti in granata, visto l'interesse del Venezia e un mercato ancora tutto da decifrare – rappresenterebbe la prima alternativa. Per Oristanio, dunque, non sarà semplice ritagliarsi un ruolo da protagonista: il talento non gli manca, ma dovrà conquistarsi spazio in un reparto offensivo destinato a essere molto competitivo.

Un mancino che può fare la differenza

Un aspetto che potrebbe giocare a favore di Oristanio è una caratteristica che al Torino manca da tempo: un mancino offensivo. Nella rosa granata, infatti, i giocatori di piede sinistro si contano sulle dita di una mano e nessuno ha caratteristiche spiccatamente offensive. Gineitis è forse il più avanzato, ma nasce e rende al meglio da mezzala o da centrocampista centrale, non certo tra le linee o negli ultimi trenta metri. Oristanio, invece, potrebbe garantire quella varietà di soluzioni e imprevedibilità che spesso è mancata al Toro, rientrando sul sinistro per cercare la giocata, l'ultimo passaggio o la conclusione. Una qualità che, soprattutto in un reparto offensivo ricco di giocatori destrorsi, potrebbe rappresentare un valore aggiunto e aumentare le soluzioni a disposizione di Abate. Resta però da capire se il classe 2002 riuscirà finalmente a trovare quella continuità che, finora, è mancata nel suo percorso in Serie A. È questa la vera sfida della sua avventura in granata.