Sulle colonne dell'edizione Torino e Provincia de La Stampa, c'è un focus dedicato a Cesare Casadei e al suo futuro al Torino. Il centrocampista italiano è stato il terzo miglior marcatore stagionale del Toro e la società starebbe valutando il da farsi per il suo avvenire con la casacca granata: "Perché su un ragazzo di 23 anni come lui non si può più aspettare. O entra al cento per cento nel progetto giovane – ne avrebbe tutte le credenziali – oppure è meglio cercare altre soluzioni, sebbene la cessione in questo momento rischierebbe di generare una minusvalenza, a meno di offerte di un certo tipo" - scrive il giornale torinese. Sempre secondo il quotidiano, sul classe 2003 diversi club avrebbero effettuato sondaggi, come il Napoli di Allegri, il Brighton, l'Everton e il Betis. Ma sarà Abate il giudice finale, argomenta la testata: "Il destino di Casadei, però, sarà innanzitutto deciso da Ignazio Abate, che vuole vederci chiaro sui motivi per i quali un giocatore così non abbia trovato lo spazio giusto nell'ultimo anno".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.

Segui il Torino in ritiro a Pinzolo grazie a Toro News: per tutti i nostri lettori è previsto uno sconto dedicato ed esclusivo prenotando una camera o un appartamento presso una delle strutture convenzionate: qui i dettagli.