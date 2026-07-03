Gaetano Oristanio sta per diventare un nuovo giocatore del Torino. Sistemati gli ultimi dettagli, con il giocatore che sosterrà le visite mediche nella giornata di martedì 7 luglio. E' in dirittura d'arrivo l'operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto, con l'italiano ex Inter che si appresta a vestire la casacca granata.

La carriera di Oristanio

Cresciuto nelle giovanili dell'Inter, il classe 2002 è stato ben presto girato in prestito al FC Volendam, squadra olandese nella quale ha militato per due anni. L'anno successivo lo ha passato alla corte del Cagliari, a seguito di un nuovo prestito. Nell'estate successiva il Venezia lo ha prelevato dal club nerazzurro, acquistandolo a titolo definitivo per 4 milioni. L'avventura veneta del nativo di Vallo della Lucania si è conclusa dopo una stagione, quando il trequartista è passato in prestito al Parma. Il Toro si appresta a prelevarlo con la medesima formula dai ducali.