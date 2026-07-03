Quattordici anni insieme. Un sodalizio, quello tra Torino e Suzuki, che continua a proporsi e continua a svettare sulle nuove maglie per la stagione 2026/27. Nell'ufficializzazione della prima maglia appare chiara, evidente, la "S" del brand giapponese sul granata della divisa del Toro. Un rapporto commerciale e di amicizia su cui si è soffermato con particolare enfasi anche il presidente del Torino, Urbano Cairo.

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Cairo, le parole per Suzuki: "14 anni insieme certificano la qualità del rapporto"

"Siamo particolarmente lieti di poter contare, anche nella stagione 2026-27, sul sostegno di un brand storico e importante qual è Suzuki. Quattordici anni consecutivi insieme certificano la qualità di un rapporto che nel tempo si è progressivamente rafforzato e consolidato, evolvendo da una collaborazione commerciale a un legame fondato sulla stima, sulla fiducia reciproca e sulla condivisione di progetti comuni. Questa sintonia rappresenta un tratto distintivo del nostro sodalizio e rende ancora più significativo il percorso intrapreso. Suzuki sarà ancora al nostro fianco, sempre in prima fila, per affrontare tutte le sfide che ci attendono e su ogni terreno di gioco. Avanti insieme, l’unione fa la forza: buon lavoro. Sempre Forza Toro!".

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Le parole del CEO di Suzuki Italia

Sul tema si è espresso anche Massimo Nalli, Presidente e CEO Suzuki Italia: "Essere scelti dal Torino FC per essere presenti sulla gloriosa maglia del Toro per il quattordicesimo anno consecutivo è per Suzuki motivo di grande orgoglio. Questo traguardo testimonia la solidità di un rapporto che si è costruito nel tempo, sulla base di fiducia, coerenza e valori condivisi. Passione per lo sport, determinazione nell’affrontare le sfide, rispetto delle regole e dell’avversario e significato dei valori della squadra sono principi nei quali Suzuki si riconosce pienamente e che guidano ogni giorno il nostro modo di operare. In questi anni poi abbiamo condiviso con il Torino Football Club non solo obiettivi sportivi, ma anche iniziative capaci di generare valore per la comunità, come quelle dedicate alla salvaguardia del verde cittadino e alla solidarietà verso i meno fortunati".