Obrador, Prati, Ebosse: il Torino ha scelto di non riscattare nessuno. Con una squadra da sistemare, e anche in fretta, il Torino a gennaio ha dovuto sfruttare le occasioni proposte dal mercato di riparazione. E con queste anche alcuni profili arrivati in granata con la formula del prestito con diritto di riscatto. Una scelta che rimanda la decisione al momento in cui una valutazione effettivamente c'è stata. A seguito di queste valutazioni, il club granata ha scelto di non riscattare nessuno. Cosa ne pensano i tifosi di questa scelta? Scopriamolo.

Nessun riscatto, metà dei tifosi del Torino non ci sta: "Almeno Obrador..."

C'era da aspettarselo: tra i giocatori che hanno convinto di più di quelli prelevati con questa formula, certamente bisogna citare Rafa Obrador. Alcuni tifosi hanno espresso titubanza sulle qualità espresse dal giocatore in riferimento a un riscatto non esiguo, intorno ai 9 milioni di euro, ma oltre la metà dei lettori di Toro News non ha avuto dubbi:. La seconda opzione per votanti è quella, invece, che ritiene corretta la scelta del club:. Appena. Non riscuote un grande successo, inferiore anche all'