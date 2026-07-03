Ci siamo: è uscita la nuova prima maglia del Torino. Il club granata ha ufficializzato l'uscita della divisa casalinga che accompagnerà la formazione di Ignazio Abate a partire dal ritiro di Pinzolo e per tutta la stagione 2026/27. La nuova casacca mantiene il tradizionale colore granata, simbolo dell'identità del club, arricchito dai dettagli ispirati al disegno della pavimentazione della Basilica di Superga che rinnovano il design rispetto alla passata stagione.

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Come di consueto, della divisa bisogna valutare il pattern, la storia, l'idea, il colore, il materiale. Tanti aspetti tecnici da considerare nella valutazione di una maglia ufficiale da calcio.. Noi ribaltiamo la domanda a voi lettori di Toro News e vi offriamo il sondaggio qui sotto per esprimere il vostro parere: