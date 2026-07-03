Il Torino ha tolto il velo sulla nuova maglia home che accompagnerà la squadra nella stagione 2026/27. Attraverso un video pubblicato sui propri canali social, il club granata ha presentato ufficialmente la divisa casalinga realizzata insieme a Joma, che verrà indossata dagli uomini di Ignazio Abate nel prossimo campionato. La nuova casacca mantiene il tradizionale colore granata, simbolo dell'identità del club, arricchito dai dettagli ispirati al disegno della pavimentazione della Basilica di Superga che rinnovano il design rispetto alla passata stagione. Il video pubblicato dal Torino mostra per la prima volta tutti i particolari della divisa, inaugurando di fatto la nuova annata anche dal punto di vista dell'immagine. La maglia farà il suo esordio già durante il ritiro estivo di Pinzolo, dove il Torino inizierà a preparare la stagione 2026/27. Dopo l'annuncio social, i tifosi granata possono così scoprire il kit home, già acquistabile nello store ufficiale del Toro, che accompagnerà la squadra nelle sfide del prossimo campionato.

Ecco la nostra Maglia Gara Home 2026/27 by @JomaSport che ci accompagnerà nella prossima stagione! pic.twitter.com/OcVVfJKllU — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) July 3, 2026

L'annuncio del Torino

che accompagnerà i granata nella stagione del 120º anniversario del Club: un capo che celebra l’identità, la memoria e la Storia del Toro. Quest’anno il colore granata viene esaltato da un pattern iconico e unico, ispirato al disegno della. Un richiamo che trasforma un dettaglio architettonico in elemento distintivo della maglia, rendendo omaggio a un luogo profondamente legato all’identità granata. Il motivo geometrico, applicato direttamente sul tessuto mediante la tecnica embossed, dona alla divisa un effetto tridimensionale e dinamico. La texture si integra nel granata in modo elegante e discreto, per rendere omaggio ad un luogo che appartiene a tutti i suoi tifosi. Il design mantiene un’impostazione. Il girocollo è impreziosito da dettagli in granata scuro e bianco, che creano contrasto con la base della maglia e ne valorizzano la profondità cromatica. Gli inserti laterali in tessuto traspirante, realizzati in una tonalità più scura, aggiungono dinamismo al capo e rafforzano l’intensità del granata. Il pattern presente su fronte e retro riprende con fedeltà le linee e le geometrie della pavimentazione della Basilica. Il richiamo a Superga ritorna anche nella parte posteriore del colletto, dove il toro rampante è incastonato in un elemento realizzato in rilievo. I materiali realizzati da Joma garantiscono leggerezza e alte prestazioni. Il capo è, ottenuto da bottiglie di plastica PET: una scelta che unisce qualità, resistenza e attenzione alla sostenibilità, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale rispetto ai tessuti tradizionali. La struttura della maglia favorisce la traspirabilità e aiuta a mantenere il corpo asciutto durante la performance, grazie a soluzioni progettate per migliorare la ventilazione nelle zone più soggette a sudorazione. Lo stemma del Torino FC, realizzato in silicone e termoapplicato, assicura leggerezza e comfort, mentre le cuciture resistenti e i dettagli su collo e polsini garantiscono una vestibilità comoda, funzionale e adatta alle esigenze del gioco. Nel segno della continuità, anche per la prossima stagione il Torino FC potrà contare sul supporto dei suoi partner principali.si conferma Main Partner del Club.come Second Main Partner erinnova la propria presenza come Back Partner. Un legame che prosegue nel segno della continuità, confermando la solidità delle relazioni costruite nel tempo e la volontà condivisa di accompagnare il Club in una stagione di particolare valore.: è un segno di appartenenza, un omaggio alla Storia granata e a un luogo che continua a custodire una parte essenziale del nostro DNA".