Con il calciomercato entrato nel vivo, il direttore sportivo granata Gianluca Petrachi sta iniziando a ordinare i tasselli per dare forma al Torino del futuro. Uno dei reparti che può giovare di più in questi primi giorni di mercato è sicuramente il reparto offensivo: dopo la notizia della permanenza di Simeone e il rinnovo di Zapata, la dirigenza granata è intenzionata a regalare al neo tecnico del Toro Ignazio Abate il primo rinforzo della stagione. Si tratta di Gaetano Oristanio, fantasista classe 2002 di proprietà del Venezia.

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La crescita in nerazzurro e il debutto in Olanda

Gaetano Oristanio nasce il 22 settembre 2002 a Vallo della Lucania in Campania. Inizia a muovere i primi passi entrando nei settori giovanili di alcune academy campane prima di passare alla Primavera dell'Inter. Dopo aver scalato le giovanili nerazzurre e vinto due campionati, va in prestito in Olanda al Volendam. Con il club arancionero, per Oristanio arriva l'esordio in Eerste Divisie (e fra i professionisti) nell'incontro perso per 1-3 contro l'ADO Den Haag. Dopo una stagione culminata con la promozione in Eredivisie, il prestito viene rinnovato per un'altra annata e il giovane talento italiano riesce a fare il debutto anche in massima serie. Al termine del campionato 2022-2023 termina anche la propria esperienza nei Paesi Bassi dopo 62 apparizioni e 8 reti: viene girato in prestito al Cagliari, neopromosso in Serie A.

Con i sardi Oristanio riesce a imporsi come uno dei perni del reparto offensivo. A fine stagione, con 27 presenze e 2 gol con i rossoblù, viene ceduto a titolo definito dall'Inter al Venezia per 5 milioni. Nella prima stagione con i lagunari il classe 2003 mette a referto 3 gol e 3 assist in 37 presenze che non riescono, tuttavia, ad evitare la retrocessione dei Leoni Alati in B. La buona annata in Veneto convince il Parma di Cuesta a puntare su di lui: nell'estate 2025 viene prelevato in prestito con diritto di riscatto fissato a 8,5 milioni di euro dai crociati. Sul giocatore c'erano anche le attenzioni del Torino, che non è però riuscito ad affondare il colpo. Dopo una stagione vissuta perlopiù da comprimario (20 presenze, 1 gol), il club emiliano decide di non riscattarlo e torna al neopromosso Venezia.

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Le caratteristiche tecniche di Oristanio

Il classe 2002 è un trequartista duttile, che può giocare anche in posizione più avanzata, in corsia esterna d'attacco, come centrale offensivo o anche come seconda punta. Di piede mancino, è molto dinamico e particolarmente abile negli inserimenti in area di rigore. Dotato di un buon dribbling, la sua statura di 174 cm gli permette di essere molto rapido ed esplosivo negli strappi. Inoltre, è dotato di un'ottima capacità balistica (tenta spesso la conclusione dalla distanza), possedendo un piede di qualità che lo rende molto pericoloso anche in occasione di calci piazzati.