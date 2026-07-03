"Nasce il giovane Torino di Ignazio Abate". Queste le prime parole nell'edizione odierna de La Stampa, che porta inevitabilmente alla luce i due nuovi e giovani arrivi del Toro: Gaetano Oristanio e Diego Mascardi. Il primo come scrive La Stampa è un "Trequartista, classe 2002, che è stato ingaggiato in prestito con diritto di riscatto a circa 5 milioni dal Venezia". Si tratta di un giocatore da rilanciare dopo l'ultima stagione al Parma, frenata anche dagli infortuni. "Stavolta i granata - come riporta La Stampa - non se lo sono lasciato scappare, hanno effettuato il sorpasso sul Cagliari che era molto vicino all'accordo e in poche ore sono riusciti a chiudere l'intesa anche con il giocatore, portando a termine un inseguimento che durava da un anno". Il secondo è il portiere classe 2006 in arrivo dallo Spezia: "Nel giro dell'Under 21, arriva a titolo definitivo per 1,8 milioni, in fondo a una trattativa che durava da un paio di mesi, e si legherà al club per i prossimi 5 anni". L'operazione Mascardi, però, non chiude le porte a un altro innesto tra i pali: resta infatti vivo l'interesse del Torino per Orlando Gill.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa

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