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Gaetano, trovata l'intesa tra l'Atalanta e il calciatore

Mentre la Coppa del Mondo in Messico, USA e Canada entra nella fase degli ottavi di finale, è cominciato il calciomercato, con le sue novità ed indiscrezioni. I club continueranno a monitorare le partite della massima competizione calcistica internazionale, alla ricerca di nuovi obiettivi e prospetti. Le venti squadre di Serie A sono alla ricerca di profili con cui migliorare e sistemare le proprie rose. Si sta per entrare nel vivo della sessione più calda e imprevedibile del mercato calcistico, quella estiva. Ecco il punto della giornata sul mercato italiano, tra acquisti, cessioni, ritorni e grandi addii.

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CAGLIARI, ITALY - MAY 17: Gianluca Gaetano of Cagliari in contrast during the Serie A match between Cagliari Calcio and Torino FC at Stadio Sant'Elia on May 17, 2026 in Cagliari, Italy. (Photo by Enrico Locci/Getty Images)

Vicina alla fumata bianca la trattativa che porterebbe Gianluca Gaetano a vestire la maglia orobica. E' stato definito un accordo totale con il giocatore rossoblu in merito all'ingaggio. Come ostacolo, rimangono le piccole differenze da sistemare tra le posizioni delle due società. Nel club bergamasco, il campano ritroverebbe Cristiano Giuntoli, dopo l'esperienza condivisa nel 2022/23, nell'anno della vittoria del terzo scudetto partenopeo. Il centrocampista nativo di Cimitile sta quindi per accasarsi alla corte di Maurizio Sarri, nuovo allenatore dell'Atalanta.

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