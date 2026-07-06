Calciomercato: ufficiale Baselli all'Al-Ittifaq, il Milan deve rilanciare per Gila mentre il Genoa saluta il suo portiere

Francesco Fadda
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Leali dal Genoa al Verona

Udinese Calcio v Genoa CFC - Serie A
UDINE, ITALY - DECEMBER 08: Nicola Leali of Genoa during the Serie A match between Udinese Calcio and Genoa CFC at Stadio Friuli on December 08, 2025 in Udine, Italy. (Photo by Timothy Rogers/Getty Images)

Il futuro di Nicola Leali ha ormai i colori gialloblù: dopo settimane di trattative e contatti costanti, il portiere classe 1993 è pronto a legarsi all'Hellas Verona, dando inizio a una nuova avventura agli ordini di mister Marco Baroni ex allenatore granata. Come riporta Gianluca Di Marzio, l'estremo difensore arriva a parametro zero dopo la conclusione naturale del suo rapporto con il Genoa. Il legame con il club ligure, durato tre stagioni, si è ufficialmente interrotto con un commosso messaggio di saluto affidato ai social. Leali, che nell’ultima annata ha collezionato 24 presenze totali difendendo la porta genoana in 5 occasioni senza subire reti, si prepara ora a portare la sua esperienza tra i pali della squadra veronese. L'ufficialità è ormai una formalità: il Verona ha il suo nuovo portiere.

Baselli calciomercato serie A

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