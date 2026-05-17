A pochi minuti dall'inizio della sfida tra Cagliari e Torino, valevole per la 37° giornata di Serie A, l'ad del Cagliari Stefano Melis ha commentato il match ai microfoni di DAZN dall'Unipol Domus. Di seguito le sue parole.

Oggi seconda maglia della prossima stagione, a tema Football americano. Quanto conterà la salvezza per il futuro? "Al netto dei soci americani, questo progetto è voluto dalla nostra struttura. E' un percorso di internazionalizzazione che portiamo avanti in Cina, negli Usa e in altre nazioni. E' importante mantenere la categoria a prescindere. Il nostro sponsor tecnico ha fatto un lavoro incredibile con questa maglia".

In caso di risultato positivo sarà salvezza. Oggi però omaggiate anche Pavoletti: cos'è stato per voi? E per il futuro? "Salutiamo oggi il nostro capitano ma soprattutto un giocatore, un uomo, una persona che ha lasciato il segno con la maglia rossoblù e con il popolo del Cagliari. Ci ha regalato tante emozioni in questi anni, è entrato nel cuore di tutti. Capiremo successivamente quali saranno i prossimi capitoli del suo percorso. Per il mister non c'è dubbio. Qualora dovessimo oggi raggiungere l'obiettivo, c'è un rinnovo automatico. Al netto di questo, è un professionista che è con noi, prima da giocatore e poi da allenatore. Ha undici anni di Cagliari. Vale lo stesso discorso di Pavoletti. E' all'esordio in Serie A ma questo non significa che non avesse le carte in regola. C'è piaciuto valorizzare il percorso del nostro settore giovanile, tant'è che Pisacane ha fatto esordire tanti giovani italiani. Siamo orgogliosi".