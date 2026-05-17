Chiusi i giochi per Pisacane e D'Aversa che hanno ufficializzato le proprie scelte. Tra gli XI iniziali dei granata non figurano grosse sorprese: il terzetto difensivo è confermato, così come Obrador a sinistra, con la presenza di Pedersen sulla destra. La coppia di centrali a centrocampo è formata da Prati e Ilkhan, mentre davanti a Vlasic ci saranno Simeone e Zapata. Di seguito le formazioni ufficiali del match.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Dossena; Palestra, Adopo, Gaetano, Deiola, Obert; Esposito, Mendy. Allenatore: Pisacane.

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Marianucci, Coco, Ebosse; Pedersen, Ilkhan, Prati, Obrador; Vlasic; Zapata, Simeone. Allenatore: D'Aversa.