Seguite con noi su Toro News tutte le ultime novità sul 4 maggio, giornata storica per il popolo granata
"Eternamente Granata", il video in memoria degli Invincibili firmato Toro News
9.30 Sarà un 4 maggio ricco di eventi per ricordare la Tragedia di Superga: qui il programma di tutte le celebrazioni della tragedia del Grande Torino
Care lettrici e cari lettori di Toro News, vi diamo il benvenuto alla celebrazione del 77esimo anniversario dalla Tragedia di Superga: seguite qui con noi tutti gli aggiornamenti della giornata grazie ai nostri inviati.
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