Ultimi appuntamenti ancora da ufficializzare, ma è già delineato il programma del 4 maggio, giornata sacra per il mondo granata. Si parta la mattina con la benedizione dei sepolcri, si proseguirà nel pomeriggio con la messa e la lettura dei nomi e si terminerà in tarda serata con l’illuminazione della Mole Antonelliana.

4 maggio, il programma ufficiale della giornata

A inaugurare la giornata, come di consueto, sarà la celebrazione al Cimitero Monumentale di Torino (ingresso da Via Varano 17/A). Il programma prevede, alle ore 12, la benedizione dei sepolcri impartita da don Gianluca Carrega (sarà lui a prendere il posto di don Robella, alle prese con il recupero dal grave incidente rimediato negli scorsi mesi). Sugli stessi sepolcri sarà posta una corona commemorativa in condivisione tra Torino Fc e Circolo Soci Torino Fc 1906. Parteciperanno all'evento familiari dei caduti, dirigenti del Torino Fc, autorità della Regione Piemonte e del Comune di Torino e responsabili dell'Afc Torino Servizi Cimiteriali.

Nel pomeriggio la cerimonia si sposterà presso la Basilica di Superga, dove, alle 17.03, sarà celebrata la Santa Messa in onore delle vittime della tragedia del 4 maggio 1949. A seguire, davanti alla lapide, si svolgerà la consueta lettura dei 31 nomi dei calciatori, dirigenti, tecnici, giornalisti e membri dell'equipaggio che morirono quel giorno da parte di Duvan Zapata. A far calare il sipario su una giornata sacra per il mondo Toro, a partire dalle 22, la Mole Antonelliana e i principali ponti sul Po si illumineranno di granata