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Giocatori Torino

Arrivano anche i primi messaggi dei giocatori del Torino in occasione del 77° anniversario della Tragedia di Superga. I membri della squadra saranno presenti nel pomeriggio presso la Basilica di Superga per commemorare la memoria degli Invincibili. In particolare alcuni giocatori come Ebosse, Gineitis, Ilkhan, Marianucci, Prati e Zapata hanno ripubblicato il post di commemorazione del club sui propri profili social. Ebosse, Marianucci e Prati saliranno per la prima volta a Superga nel loro primo 4 maggio.

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