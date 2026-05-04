Il ricordo dei giocatori del Torino e di alcuni ex sui propri social

Andrea Novello
copertina orizzontale

"Eternamente Granata", il video in memoria degli Invincibili firmato Toro News

Giocatori Torino

ricordo gineitis

Arrivano anche i primi messaggi dei giocatori del Torino in occasione del 77° anniversario della Tragedia di Superga. I membri della squadra saranno presenti nel pomeriggio presso la Basilica di Superga per commemorare la memoria degli Invincibili. In particolare alcuni giocatori come Ebosse, Gineitis, Ilkhan, Marianucci, Prati e Zapata hanno ripubblicato il post di commemorazione del club sui propri profili social. Ebosse, Marianucci e Prati saliranno per la prima volta a Superga nel loro primo 4 maggio.

Torino FC - Superga, tifosi granata

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