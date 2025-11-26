Don Robella, nuovi aggiornamenti sulle condizioni del cappellano del Toro: le ultime

Giungono importanti notizie sulle condizioni di Don Robella. Sono passati ormai venti giorni da quella notte di giovedì 6 novembre in cui l'auto di don Robella, di ritorno da Mondovì, è stata colpita provocando il ricovero in gravissime condizioni del padre spirituale del Torino. Uno schianto che ha inevitabilmente coinvolto il popolo granata, estremamente legato a don Riccardo Robella. Ad oggi, giungono nuovi aggiornamenti sulle sue condizioni: è stata sciolta la prognosi che non è più riservata ma è diventata di 180 giorni. In ogni caso il cappellano del Toro per ora rimarrà ancora ricoverato in rianimazione. Secondo quanto raccolto da Toro News, Robella sta iniziando a svegliarsi ma i tempi sono ancora abbastanza lunghi.