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I ricordi

Il 4 maggio è una giornata importante non soltanto per il popolo granata, ma anche per tutto il mondo del calcio e dello sport in generale. È una data in cui il mondo si prende un attimo di silenzio, si ferma, e rende omaggio a una delle squadre più forti di sempre: il Grande Torino, vinto solo dal fato. Nel 77° anniversario della tragedia di Superga vi proporremo una serie di foto-racconti con le parole spese sui profili social da società calcistiche, da appassionati di calcio e da realtà che hanno deciso di fermarsi un momento per ricordare uno dei fatti più sconvolgenti dell'immediato dopoguerra, una perdita che, nell’immediato dopoguerra, ha segnato per sempre la storia del calcio e dello sport mondiale.

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