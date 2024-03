Juric e i suoi gesti non degni del Toro

Emiliano Mondonico alzava la sedia e in quel gesto c’era tutto lo spirito Toro. La ribellione di chi ha la sorte e il potere contro, la rabbia contro il destino feroce e nello stesso tempo quel protendersi al cielo sapendo che lassù brillano le nostre stelle Invincibili. Ivan Juric invece fa il gesto dei tagliagole. Un gesto che può incarnare lo spirito di qualche malavitoso. Di qualche delinquente. Non certo del nostro Toro.

Valentino si rimboccava le maniche e in quel gesto c’era tutto lo spirito del Toro. Il sacrificio che non deve mai mancare anche in chi ha più talento di chiunque altro. L’impegno. Il sudore. L’umiltà di chi si mette al lavoro fra mezzali e terzini avversari con lo stesso spirito di chi si mette al tornio alla mattina. Gigi Radice aveva lo spirito del Toro dentro i suoi occhi di ghiaccio, Gustavo Giagnoni ce l’aveva nel suo colbacco, anche Davide Nicola e Moreno Longo avevano spirito del Toro dentro il loro entusiasmo giovane e spericolato. Ivan Juric, quello che fa il gesto del tagliagole, che spirito ha?

Al netto dei torti arbitrali subiti che sono troppi e insopportabili, resta il fatto che io non voglio che un uomo così sieda sulla panchina del mio Toro. Un uomo che ha insultato più volte i tifosi granata, arrivando persino a dire che avrebbero dovuto imparare da quelli dello Spalato (!). Un uomo che ha messo in mostra risse in ritiro degno dei peggiori saloon, che ha fatto il gestaccio con il dito medio alla Maratona, che usa fare telefonate senza parole che non siano insulti: un uomo così non lo si potrebbe perdonare neppure se vincesse il campionato. Figurarsi se di risultati ne ottiene pochini come lui.