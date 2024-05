C’è la figuraccia, manca la figura

Un allenatore del recente passato del Toro mi ha raccontato che un giorno, alla vigilia del 4 maggio, aveva messo un avviso sulla porta dello spogliatoio. “Domani 4 maggio Divisa Superga”. Un giocatore lesse e subito dopo lo avvicinò tutto preoccupato. “Mister, scusa, io la divisa per domani la porto, senz’altro. Ma perché dobbiamo per forza indossare le scarpe Superga?". Mi è venuto in mente questo episodio vedendo il video con gli insulti ai tifosi sul pullman del Torino. E ho pensato che la colpa è sicuramente dei giocatori, ignoranti e viziati, come scrive Andrea Calderoni. Ma pure della società che non fa nulla per far capire che cos’è la storia del Toro. Che cosa sono Superga, Valentino, Bacigalupo-Ballarin-Maroso, Meroni, Ferrini, il colbacco di Giagnoni, la sedia alzata di Mondonico e il resto della leggenda che noi raccontiamo ai nostri figli e ai nostri nipoti con lacrime e passione, ma che nessuno spiega a chi veste la maglia granata. La quale maglia granata finisce per essere considerata da chi la indossa, purtroppo, come una divisa come le altre. Cosa che evidentemente non è.