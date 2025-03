Vanoli, ecco perché ti ringrazio

Lo so: non è il colbacco di Gustavo Giagnoni. Non è nemmeno Gigi Radice che il giorno dello scudetto era inferocito perché lui voleva vincere anche quell’ultima partita, non gli bastava essere arrivato prima. E non è nemmeno Emiliano Mondonico che alza la sedia contro il fato (e l’arbitro) avverso di Amsterdam. Però quando sabato sera mister Vanoli s’è girato come una furia verso il pubblico ha rivisto un po’ di quell’anima del Toro, che secondo tanti sta andando perduta. E invece è sempre lì, custodita nei nostri cuori e nelle nostre menti, in attesa di qualcuno che torni a farla volare.