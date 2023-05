Contro il Verona servirà una Toro gagliardo: attenzione alle palle inattive

Torna l'appuntamento con Lello Vernacchia: "I granata dovranno prestare molta attenzione alla fisicità di Djuric: l'attaccante gialloblù è molto forte fisicamente e la squadra sfrutta al meglio la sua capacità nel gioco aereo"

Lello Vernacchia

Dopo il pareggio per 1-1 in casa con il Monza di Palladino, il Torino si prepara ad affrontare il Verona nel match valido la trentacinquesima giornata di campionato in programma domani - domenica 14 maggio - alle ore 12.30 tra le mura del Bentegodi. I granata al momento sono al dodicesimo posto in classifica a quota 46 a pari punti con altre quattro squadre (Bologna, Fiorentina, Monza e Udinese) e per continuare a puntare all'ottavo posto la squadra di Juric dovrà cercare di tornare dal Bentegodi col bottino pieno.

Il Verona deve salvarsi — Non sarà una partita facile per il Torino: allo stadio Bentegodi - con la spinta dei propri tifosi - i gialloblù dovranno necessariamente trovare punti per allontanarsi dalla zona salvezza. La squadra di Zaffaroni infatti occupa il quartultimo posto in classifica della Serie A ed ha solamente tre lunghezze di distanza dallo Spezia terzultimo: ecco dunque che il match di domani - considerando che mancano quattro giornate alla fine - sarà molto importante per i gialloblù. Il Torino dovrà giocare una gara molto attenta dal punto di vista tattico: la squadra di Juric dovrà essere brava a leggere i momenti della partita.

Il Torino si può giocare la carta Sanabria — In questa fase del campionato, il Torino ha senza dubbio un'arma in più: Tonny Sanabria. Il centravanti granata sta attraversando un ottimo periodo di forma e in questa stagione ha collezionato undici reti (sette di questi sono arrivati in trasferta). Dall'altra parte i granata dovranno prestare molta attenzione alla fisicità di Djuric: l'attaccante gialloblù è molto forte fisicamente e la squadra sfrutta al meglio la sua capacità nel gioco aereo. Il numero 19 è molto abile anche nel giocare di sponda: non sarà un cliente facile per la retroguardia granata. Importanti dunque sotto questo punto di vista saranno le palle inattive, che il Toro in questo campionato ha sempre sofferto. La squadra di Juric però ha tutte le carte in regola per fare risultato contro questo Verona.

