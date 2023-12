Torino, con il Frosinone è la prova del nove: attenzione a Soulè

Dopo la bella vittoria con l'Atalanta, il Torino di Juric domani alle 12.30 sarà impegnato allo stadio Benito Stirpe contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco, reduce dalla sconfitta per 3-1 contro il Milan a San Siro. Le due squadre in classifica distano solamente un punto: il Toro infatti ha raccolto fino a questo momento 19 punti, mentre i ciociari 18: come lo ha definito Juric, sarà uno "scontro diretto di metà classifica".

Per il Torino il match di domani sarà la prova del nove: dopo i tre punti ottenuti con l'Atalanta di lunedì scorso, i granata dovranno dare continuità a quella vittoria andando a fare risultato allo Stirpe. Se il Toro vuole puntare a qualcosa di importante in questa stagione è chiamato a fare una bella prestazione a Frosinone: importante che Zapata abbia fatto una doppietta con la Dea, quei gol gli hanno dato una buona dose di fiducia e la speranza è che il colombiano si ripeta domani.

Soulè il pericolo numero uno

Di Francesco sta facendo bene con i gialloblù in questo inizio di stagione: la squadra lo segue e per questo ha raccolto 18 punti fino ad ora. Il pericolo numero del Frosinone è senza dubbio Soulè: l'esterno gialloblù in questo inizio di stagione ha segnato 6 gol e fatto un assist ed è il faro dell'attacco dei ciociari. L'argentino è quel giocatore in grado di inventarsi una giocata da un momento all'altro e permette alla squadra gialloblù di essere imprevedibile in fase offensiva: i difensori del Toro dovranno essere bravi a non concedergli spazio.