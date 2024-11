Toro, non servono motivazioni per il derby. E in ripartenza puoi fare male alla Juve

Torna l'appuntamento con Lello Vernacchia: “I granata dovranno lavorare bene in fase difensiva, per poi provare a ripartire in contropiede”

Non servono motivazioni per preparare il derby. Il derby è sempre il derby. La squadra di Vanoli dovrà farsi trovare pronta soprattutto in fase di interdizione e ripartenza: con Thiago Motta i bianconeri tendono maggiormente a tenere il possesso del pallone, quindi i granata dovranno lavorare bene in fase difensiva e non lasciare buchi, per poi provare a ripartire in contropiede.