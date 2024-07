L’arc en ciel di Sclosa

In una serata di settembre, quelle in cui si sta ancora bene fuori ma che con un po' di foschia annunciano l'autunno, voglia di cene e di pallone, sotto i portici della mia città si commentava il successo del Toro nella partita di andata a Bruxelles, 1-2, contro il Racing White Daring de Molenbeek. A De Wolf al 42' avevano risposto Mariani al 61' e Graziani al 68'. Eravamo non dico euforici ma entusiasti, per andare a goderci qualche partita di Coppa, soprattutto per superare la delusione della immeritata eliminazione subita da parte dello Stoccarda nella stagione precedente.