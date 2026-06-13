L'exploit del centrocampista turco ha subito attirato l'interesse di alcuni club europei
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Emirhan Ilkhan è stato sicuramente il giocatore rivelazione della stagione del Torino. Il centrocampista turco, arrivato a Torino nell’estate del 2022 dopo essere cresciuto in patria con il Besiktas, nell'ultimo campionato è riuscito a confermarsi nel centrocampo granata. Prima con Baroni e poi con D'Aversa, il classe 2004 ha saputo farsi trovare preparato nel momento del bisogno, diventando insostituibile nello scacchiere della formazione granata prendendosi il posto in cabina regia.
Calciomercarto Torino, 5 club su Ilkhan: futuro da decifrare per il classe 2004L'exploit del centrocampista turco nell'ultima stagione ha subito attirato l'interesse di alcuni club italiani ed europei. Negli ultimi giorni infatti, secondo quanto appresso dalla redazione di Toro News, al club granata sono state recapitate offerte da Villarreal, Marsiglia e Monza. I brianzoli si erano già fatti avanti a gennaio per potersi assicurare le prestazioni del giovane talento ma il club granata non ha aperto al prestito. Tuttavia, ci sarebbe l'interesse anche di squadre turche per il numero 6 del Toro. Attualmente sembrano seguire il giocatore anche il Galatasaray e il Besiktas, squadra in cui Ilkhan è cresciuto ed esordito tra i professionisti. Il regista, per il momento, ha il contratto in scadenza nel giugno del 2027. L'ottimo campionato disputato ha portato la società piemontese a esercitare l’opzione per l’estensione del contratto di Ilkhan per un altro anno. Nonostante questo, il futuro resta ancora tutto da decifrare.
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