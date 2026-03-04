Torino, le ultime dall’infermeria: Aboukhlal a rischio per il Napoli

Adams recuperato ma Aboukhlal ci sarà contro il Napoli?

Nella conferenza stampa pre Napoli-Torino Roberto D'Aversa ha confermato il recupero di Adams per la trasferta in terra campana ma ha sottolineato che tornerà in campo dopo attente valutazioni: "Adams titolare?Valutiamo, è tornato da un problema al polpaccio e bisogna stare molto attenti. Contro la Lazio ho preferito non rischiarlo, il polpaccio è un muscolo particolare”. Per quanto riguarda la situazione di Aboukhlal, il tecnico granata non ne ha parlato direttamente in conferenza stampa. Tuttavia, il marocchino è ancora dolorante per una botta presa poco sotto il ginocchio destro prima della trasferta di Genova. Si tratta di contusione ma sarà necessario ancora un po’ di tempo prima di valutarne l’impiego per la trasferta di Napoli in calendario venerdì. Con la squadra in partenza giovedì, è verosimile che nelle prossime ore sosterrà il provino decisivo dal quale si capirà se strapperà la convocazione per la prossima giornata di campionato.