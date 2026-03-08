Torino, le ultime dall’infermeria: Aboukhlal da valutare per la gara con il Parma

Sta per iniziare la settimana di allenamenti in vista della gara contro il Parma e dall'infermeria granata arrivano buone notizie. D'Aversa potrà infatti contare su tutti i giocatori della rosa e scegliere con cura i migliori undici per la prossima gara. L'unico dubbio riguarda Zakaria Aboukhlal , l'esterno marocchino ha preso una botta al ginocchio e le sue condizioni verranno valutate, ma dovrebbe riuscire ad essere tra i convocati per il prossimo venerdì.

Infortuni per D'Aversa: tanti rientri dall'ultima

Situazione, dunque, positiva nell'infermeria granata visto il grande numero di rientri su cui ha potuto contare il tecnico Roberto D'Aversa nell'ultima di campionato. I granata hanno rivisto in campo Ché Adams, subentrato nel secondo tempo della gara contro il Napoli, mentre anche gli altri che in stagione sono stati spesso assenti sono ormai pienamente recuperati (Ismajli, Anjorin e Simeone). Anche il centrocampista serbo Ivan Ilic era tra i convocati di D'Aversa e, nonostante non abbia preso parte all'ultimo match, è arruolabile. Ora i granata attendono Zakaria Aboukhlal.