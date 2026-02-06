Torino, il punto dall’infermeria: Simeone convocato, disponibile Gineitis

Simeone ancora ai box, gli altri sulla via del ritorno

Ancora indisponibile Ismajli, come dichiarato dallo stesso Baroni in conferenza stampa. Sulla via della guarigione e prossimi al ritorno in gruppo invece Zakaria Aboukhlal, Ivan Ilic, ma ritorna tra i convocati Giovanni Simeone. Il centravanti argentino, assente dal match con la Roma, torna quindi ad essere un'ulteriore freccia nell'attacco di Baroni, con il mister che potrà quindi tornare a fare affidamento su di lui. Sarà del match anche Che Adams, assente in coppa ma che si è allenato in vista della Fiorentina, così come Alieu Njie, uscito per crampi nel match con l'Inter. Recuperato anche Gvidas Gineitis, per lui è probabile un ingresso in campo a gara in corso con la viola. Ancora assente il lungodegente Perr Schuurs, su cui Baroni ha detto in conferenza stampa "oggi la società farà una comunicazione", e pure il giovane Zanos Savva.