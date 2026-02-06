Dopo la sconfitta in Coppa Italia per 2-1 con l'Inter e la conseguente eliminazione dal torneo, il Torino si appresta a sfidare la Fiorentina dell'ex Paolo Vanoli in campionato. I granata, dopo aver battuto 1-0 il Lecce, proveranno a dar seguito alla vittoria coi salentini in un'altra gara delicatissima in ottica classifica. In vista della gara del ventiquattresimo turno di campionato, facciamo quindi il punto sull'infermeria.
Torino, il punto dall’infermeria: Simeone convocato, disponibile Gineitis
Simeone ancora ai box, gli altri sulla via del ritorno—
Ancora indisponibile Ismajli, come dichiarato dallo stesso Baroni in conferenza stampa. Sulla via della guarigione e prossimi al ritorno in gruppo invece Zakaria Aboukhlal, Ivan Ilic, ma ritorna tra i convocati Giovanni Simeone. Il centravanti argentino, assente dal match con la Roma, torna quindi ad essere un'ulteriore freccia nell'attacco di Baroni, con il mister che potrà quindi tornare a fare affidamento su di lui. Sarà del match anche Che Adams, assente in coppa ma che si è allenato in vista della Fiorentina, così come Alieu Njie, uscito per crampi nel match con l'Inter. Recuperato anche Gvidas Gineitis, per lui è probabile un ingresso in campo a gara in corso con la viola. Ancora assente il lungodegente Perr Schuurs, su cui Baroni ha detto in conferenza stampa "oggi la società farà una comunicazione", e pure il giovane Zanos Savva.
