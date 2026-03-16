L'aria fresca portata da D'Aversa in termini di risultati e classifica si sta riflettendo, oltre che sull'aspetto mentale, anche su quello fisico. L'infermeria del Torino è pressoché vuota e tutti i giocatori di D'Aversa sono infatti al momento convocabili per la gara di San Siro contro il Milan. L'unico dubbio riguarda Zakaria Aboukhlal, l'esterno granata non ha partecipato alla sfida contro il Parma per un problema al ginocchio. Il classe 2000 si è infatti allenato a parte, ma il Toro conta di recuperarlo per la gara in programma sabato 21 marzo alle ore 18:00.
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Torino, le ultime dall’infermeria: Aboukhlal verso il recupero
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Adams al 100%, Anjorin e Ismajli in ottima forma—
A far sorridere D'Aversa è anche la situazione di Che Adams: lo scozzese ha giocato un grande gara contro il Parma, ma a detta del mister non aveva ancora i novanta minuti nelle gambe. Ora, invece, il rientro dall'infortunio sembra essere completo, rendendo più facile la gestione dell'attaccante e dei cambi. Anche due pupilli del tecnico granata, Anjorin e Ismajli, allenati in passato all'Empoli, sono in ottime condizioni. Spesso durante l'arco della stagione sono stati costretti a fermarsi a causa di problemi fisici, ma ad oggi sono a completa disposizione.
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