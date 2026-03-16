Torino, le ultime dall’infermeria: Aboukhlal verso il recupero

L'aria fresca portata da D'Aversa in termini di risultati e classifica si sta riflettendo, oltre che sull'aspetto mentale, anche su quello fisico. L'infermeria del Torino è pressoché vuota e tutti i giocatori di D'Aversa sono infatti al momento convocabili per la gara di San Siro contro il Milan. L'unico dubbio riguarda Zakaria Aboukhlal , l'esterno granata non ha partecipato alla sfida contro il Parma per un problema al ginocchio. Il classe 2000 si è infatti allenato a parte, ma il Toro conta di recuperarlo per la gara in programma sabato 21 marzo alle ore 18:00.

Adams al 100%, Anjorin e Ismajli in ottima forma

A far sorridere D'Aversa è anche la situazione di Che Adams: lo scozzese ha giocato un grande gara contro il Parma, ma a detta del mister non aveva ancora i novanta minuti nelle gambe. Ora, invece, il rientro dall'infortunio sembra essere completo, rendendo più facile la gestione dell'attaccante e dei cambi. Anche due pupilli del tecnico granata, Anjorin e Ismajli, allenati in passato all'Empoli, sono in ottime condizioni. Spesso durante l'arco della stagione sono stati costretti a fermarsi a causa di problemi fisici, ma ad oggi sono a completa disposizione.