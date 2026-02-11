Quando torna Obrador? Tempi di recupero e possibili sostituti

Grandissime polemiche da parte dei tifosi granata nei confronti di Baroni: non è andata giù la scelta di sostituire Rafa Obrador nell'intervallo. Dopo i primi 45 minuti della gara contro la Fiorentina, il Toro aveva da una parte lo spagnolo, che aveva anche fatto vedere qualche guizzo di qualità, e dall'altra Lazaro, ammonito e protagonista dell'ormai solita prestazione sottotono. La scelta di far entrare Pedersen al posto del primo e non del secondo non è piaciuta ai tifosi, che se ne sono lamentati. Da subito si è compreso come non fosse una scelta tecnica, ma guidata da una necessità fisica: Obrador ha rimediato un problema al polpaccio , che l'ha costretto ad uscire prima dell'inizio della ripresa di Fiorentina-Torino. Vediamo i tempi di recupero del giocatore, alla luce degli esami strumentali, e come giocherà il Toro senza di lui.

Possibili sostituti: chi gioca a sinistra?

Arriviamo all'aspetto di campo: chi giocherà al posto di Obrador? L'esterno spagnolo è arrivato dal Benfica nella sessione di riparazione e ha esordito nella disfatta di Como. Poi per lui sono arrivati 20' contro il Lecce e infine le due titolarità contro Inter e Fiorentina. Nelle ultime tre partite, Obrador ha fatto vedere buone cose, mostrando a tutti di potersi guadagnare eccome il posto da titolare sulla corsia sinistra. Il suo infortunio apre a nuove chance: ad essere interessati sono tre elementi: Lazaro, Nkounkou e Aboukhlal. Il primo è il vero jolly di Baroni sulle corsie, usato all'occorrenza - e non solo, in realtà - sia a destra che a sinistra. Poi c'è Nkounkou, un giocatore che è rimasto fuori dal progetto per le partite vicine al mercato ma che a sessione conclusa è stato subito reintegrato e ha già anche trovato qualche minuto. Infine, Aboukhlal: il marocchino si è adattato bene al nuovo ruolo da quinto e contro la Fiorentina, dopo essere rientrato dall'infortunio, il suo ingresso ha cambiato il match. Sono tutte soluzioni percorribili, ma l'impressione è che proprio quest'ultimo possa essere il favorito per prendere una maglia da titolare sulla corsia mancina, mentre è sempre forte la candidatura di Lazaro, jolly che Baroni ha spesso utilizzato. Sullo sfondo rimane anche Nkounkou che sicuramente, come è stato nelle ultime gare, potrà avere spazio a gara in corso ma che parte dietro nelle gerarchie per conquistare la titolarità.