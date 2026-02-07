Torino, brutte notizie per Baroni: Obrador vittima di un problema muscolare

Il terzino spagnolo ha giocato soltanto il primo tempo della sfida al Franchi: nell'intervallo è stato sostituito per un infortunio

Dura soltanto un tempo la gara di Rafael Obrador. Il nuovo acquisto di gennaio del Torino, arrivato dal Benfica, aveva iniziato titolare nel match contro la Fiorentina all'Artemio Franchi di Firenze. Tuttavia la sua gara è durata appena 45 minuti. Nell'intervallo è stato sostituito da Pedersen per un problema al polpaccio e ora ci sarà da capire l'entità di questo infortunio che ha colpito il terzino spagnolo, subito molto impiegato da Baroni in queste partite dopo una prima metà di stagione da comprimario con la formazione portoghese.