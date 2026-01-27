Prosegue il lavoro dello staff medico del Torino, alle prese con diverse situazioni da monitorare in vista della gara con il Lecce. I granata dovranno sicuramente rinunciare ad Ardian Ismajli, mentre possono sperare di recuperare alcuni elementi già per questo weekend.
news
Torino, il punto dall’infermeria: Ismajli out e Simeone ancora in dubbio
Ismajli, stop di almeno due settimane. Gineitis e Aboukhlal da monitorare—
Non buone notizie per Ismajli: come comunica il Toro, gli esami hanno evidenziato un interessamento distrattivo parziale ai flessori della coscia destra. Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali sui tempi di recupero, ma la sensazione è che lo stop possa aggirarsi attorno ai 15-20 giorni. Il difensore salterà sicuramente le prossime gare e verrà rivalutato più avanti dallo staff medico. Situazione diversa invece per Gvidas Gineitis e Zakaria Aboukhlal, entrambi alle prese con noie muscolari. I due stanno lavorando a parte e restano in dubbio per la prossima sfida contro il Lecce. La sensazione è che solo a ridosso della gara si capirà se potranno essere convocati.
Simeone: Baroni predica cautela—
Capitolo a parte per Simeone, che ha accusato un problema fisico nelle scorse settimane. In conferenza stampa, Baroni è stato chiaro: l’attaccante non verrà forzato. Le sue condizioni sono in miglioramento, ma il tecnico ha lasciato intendere che verrà utilizzato solo quando sarà al cento per cento. In vista del Lecce, le sue chance restano limitate, con un possibile rientro più concreto nelle gare successive.
© RIPRODUZIONE RISERVATA