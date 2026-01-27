Torino, il punto dall’infermeria: Ismajli out e Simeone ancora in dubbio

Ismajli, stop di almeno due settimane. Gineitis e Aboukhlal da monitorare

Non buone notizie per Ismajli: come comunica il Toro, gli esami hanno evidenziato un interessamento distrattivo parziale ai flessori della coscia destra. Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali sui tempi di recupero, ma la sensazione è che lo stop possa aggirarsi attorno ai 15-20 giorni. Il difensore salterà sicuramente le prossime gare e verrà rivalutato più avanti dallo staff medico. Situazione diversa invece per Gvidas Gineitis e Zakaria Aboukhlal, entrambi alle prese con noie muscolari. I due stanno lavorando a parte e restano in dubbio per la prossima sfida contro il Lecce. La sensazione è che solo a ridosso della gara si capirà se potranno essere convocati.