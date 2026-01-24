Como-Torino, nuovo infortunio per Ismajli: lascia il campo dopo soli 20 minuti

In un primo tempo molto complicato per il Torino che si è trovato sotto di due gol dopo appena 15 minuti, arriva un'altra brutta notizia per Baroni. Circa al 20' della prima frazione, il tecnico granata ha dovuto fare il primo cambio per via di un infortunio. Ardian Ismajli si è infatti seduto a terra chiamando l'intervento dei medici del Toro perché vittima di un problema muscolare, lasciando così spazio in campo a Maripan. Nelle prossime ore, una volta tornato a Torino, il difensore albanese dovrà quindi sottoporsi a degli esami per capire l'entità di questo suo problema nuovo muscolare. In questa prima stagione con il Torino, l'ex Empoli si è già fermato in tre occasioni per via di guai fisici.