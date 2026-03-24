Torino, le ultime dall’infermeria: a D’Aversa serve una sosta senza intoppi

Dopo la sconfitta di San Siro, il quadro dell’infermeria granata resta comunque piuttosto sereno: al momento l’unico vero indisponibile è Zakaria Aboukhlal , ancora alle prese con il problema al ginocchio che lo aveva costretto a saltare le ultime sfide. Per il resto, D’Aversa può contare su un gruppo sostanzialmente al completo, con diversi giocatori che nelle ultime settimane hanno ritrovato continuità fisica e condizione.

D'Aversa spera in una sosta serena per i suoi

A sorridere, in questo senso, è soprattutto l’allenatore granata, che arriva alla sosta con un’infermeria quasi svuotata e con tante soluzioni nuovamente a disposizione. Il vero auspicio è che nelle prossime due settimane non arrivino brutte notizie tra impegni con le nazionali e lavoro al Filadelfia. Il Torino si presenta infatti alla sosta con una situazione fisica finalmente rassicurante e l’obiettivo è conservarla intatta fino alla ripartenza. L'importante sarà dunque evitare quanto accaduto a novembre con Simeone, che dopo un avvio positivo e le prime dieci giornate giocate su buoni livelli, si fermò proprio al Filadelfia nel corso della pausa.