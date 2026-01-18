Quanti problemi per il Toro, fuori anche Gineitis: ecco perché

Zapata fuori per problemi familiari, Celik out nel riscaldamento, poi si fa male Hermoso e chiede il cambio, lo stesso succede ad Aboukhlal... Una serata sfortunata quella di Torino-Roma per entrambe le squadre. I problemi con gli infortuni però sembrano non finire qui: alla fine del primo tempo un altro elemento dei granata ha chiesto il cambio. Così, nell'intervallo si è scaldato forte Cesare Casadei, che prima dell'inizio della ripresa ha preso il posto di Gvidas Gineitis. Per il centrocampista lituano pare un problema al flessore, che l'ha costretto ad accomodarsi in panchina dopo soli 45 minuti. Ora sono due gli elementi granata per cui è necessario aspettare aggiornamenti per sincerarsi delle loro condizioni.