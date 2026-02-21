Ismajli rientra in gruppo, ci sarà contro il Genoa? Ecco le sue condizioni

Se la situazione è particolarmente delicata per quanto riguarda la classifica e, in particolare, la gara contro il Genoa, dall'infermeria arrivano notizie confortanti che non possono che far piacere ai tifosi e a Baroni. Il tecnico granata può contare nuovamente su uno dei giocatori che, quando in campo, ha garantito maggior solidità difensiva: Ardian Ismajli. Il difensore albanese era uscito dopo soli venti minuti dalla sfida contro il Como dello scorso 24 gennaio e gli esami strumentali avevano evidenziato una lesione alla coscia destra. Dopo quasi un mese, l'ex giocatore di Spezia ed Empoli è tornato in gruppo, arruolabile da Baroni e a disposizione per la gara contro il Genoa. Il tecnico granata valuterà se schierarlo già titolare o meno a Marassi: il ballottaggio, a questo punto, è tra lui e Marianucci per affiancare Coco e Maripan.