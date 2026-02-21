Se la situazione è particolarmente delicata per quanto riguarda la classifica e, in particolare, la gara contro il Genoa, dall'infermeria arrivano notizie confortanti che non possono che far piacere ai tifosi e a Baroni. Il tecnico granata può contare nuovamente su uno dei giocatori che, quando in campo, ha garantito maggior solidità difensiva: Ardian Ismajli. Il difensore albanese era uscito dopo soli venti minuti dalla sfida contro il Como dello scorso 24 gennaio e gli esami strumentali avevano evidenziato una lesione alla coscia destra. Dopo quasi un mese, l'ex giocatore di Spezia ed Empoli è tornato in gruppo, arruolabile da Baroni e a disposizione per la gara contro il Genoa. Il tecnico granata valuterà se schierarlo già titolare o meno a Marassi: il ballottaggio, a questo punto, è tra lui e Marianucci per affiancare Coco e Maripan.
INFERMERIA
Ismajli rientra in gruppo, ci sarà contro il Genoa? Ecco le sue condizioni
Punto infermeria: tornato Ismajli, si attendono sviluppi sul fronte Anjorin—
A partire dagli scorsi giorni sono rientrati tanti elementi per il Torino. Ha ricominciato ad allenarsi in gruppo Obrador, che ora punta addirittura ad una maglia da titolare sulla corsia mancina contro il Grifone. Baroni ha visto anche il ritorno di Ilic, ad aumentare la coperta in un reparto che già conosce i propri favoriti. E ora anche Ismajli. Tutti rientri importanti che accorciano la lista dei nomi ancora costretti in infermeria. Oltre al lungodegente Savva resta fuori anche Adams, costretto ai box da una lesione al polpaccio destro. In giornata si attendono, invece, sviluppi per quanto riguarda le condizioni di Tino Anjorin: Baroni si dice ancora fiducioso di recuperare in tempo l'inglese, ma in ogni caso la coperta a centrocampo non vede la necessità di rischiare un recupero affrettato.
