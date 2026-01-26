Torino, il punto dall’infermeria: cattive notizie per Ismajli

Non arrivano buone notizie dall'infermeria granata. Nella giornata di oggi, lunedì 26 gennaio, Ardian Ismajli è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato "un interessamento distrattivo parziale ai flessori della coscia destra". Ad annunciarlo è il club granata con un comunicato sul proprio sito. Il difensore albanese nella disastrosa gara contro il Como ha lasciato anticipatamente il campo dopo essersi accasciato a terra e chiamato l'intervento dei medici per un problema muscolare. Ora la prognosi verrà definita secondo l'evoluzione clinica dell'infortunio ma potrebbe rimanere lontano dal campo per un po' di tempo. In questa prima stagione con il Torino, l'ex Empoli si è già fermato in tre occasioni per via di guai fisici. A seguire il comunicato del club.