Torino, Obrador torna ad allenarsi in gruppo: le ultime

Buone notizie per il Torino. Rafael Obrador ha recuperato ed è tornato ad allenarsi con la squadra. Il difensore portoghese, smaltito il problema fisico che lo a tenuto ai box per circa due settimane, dovrebbe ritornare tra i convocati per la sfida di domenica contro il Genoa. Contro i rossoblù Marco Baroni potrà contare di nuovo sull'ex Benfica che ha superato il problema muscolare al soleo con qualche giorno di anticipo rispetto alla prognosi. Lontano dai campi dalla sfida al Franchi contro la Fiorentina, i granata avranno nuovamente a disposizione Obrador per il delicato match del Marassi. Insieme all'ex Real Madrid torna tra i convocati anche Ilic. Il serbo ha smaltito la lombosciatalgia e sarà a disposizione di Baroni. Ancora in bilico Ismajli e Anjorin, ancora in fase di recupero dai rispettivi problemi fisici.