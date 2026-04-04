Sabato 4 aprile, vigilia di Pasqua e anche della trasferta del Torino sul campo del Pisa. Archiviata la sosta per le nazionali - chiusa amaramente con l’esclusione dell’Italia dai Mondiali per la terza volta consecutiva - i granata tornano in campo con l’obiettivo di allungare nella corsa-salvezza e dare continuità ai segnali di crescita mostrati nelle ultime settimane. Non è stata una pausa semplice per D’Aversa, che ha dovuto fare i conti con diversi giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Nella conferenza stampa di presentazione della gara, il tecnico ha fatto il punto soprattutto sulle condizioni della rosa.

Zapata out, Aboukhlal ancora fermo

La buona notizia è che gran parte del gruppo è a disposizione. Le cattive, però, pesano. Su tutte l’assenza di capitan Zapata: l’attaccante è fermo per un interessamento distrattivo parziale del retto femorale della coscia destra. Lo stop che arriva in un momento delicato della stagione e che complica inevitabilmente i piani del Torino, anche perché il colombiano stava ritrovando la condizione dopo il lungo recupero dal grave infortunio al ginocchio della scorsa stagione. Indisponibile è ancora Aboukhlal, che non scende in campo dal 15 febbraio. L’ultima presenza risale alla gara contro il Bologna, quando era partito titolare sotto la gestione Baroni. Poi, alla vigilia della sfida con il Genoa, una contusione al ginocchio rimediata in allenamento lo ha costretto a uno stop prolungato.