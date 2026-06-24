L'attaccante del Toro Alieu Njie è uno dei profili che più piace al nuovo tecnico Ignazio Abate, che pensa di costruire a partire da lui il reparto offensivo granata. Secondo La Gazzetta dello Sport, il Toro ha già blindato il proprio giovane e si prepara a scommettere forte su di lui per la prossima stagione: "Perché a ventuno anni è arrivato (anche per lui) il momento di svestire i panni dell'eterna promessa e di trasformarsi in qualcosa di più solido. Il Toro ci punta con decisione, tant'è che in questo primo scampolo di mercato, tra sondaggi e prime telefonate, lo ha già blindato. Njie non si tocca, e il perché è presto detto: Abate ci crede, è pronto a scommettere sul suo talento". "Naturalmente, molto dipenderà da cosa accadrà nel ritiro a Pinzolo" - continua La Gazzetta dello Sport.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.