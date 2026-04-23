Il centrocampista inglese ha rimediato un nuovo infortunio, i tempi di recupero restano da valutare
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Il Torino, attraverso un report medico, ha comunicato un nuovo infortunio per Tino Anjorin. Si tratta di un trauma distorsivo-contusivo all'anca sinistra. Ora le sue condizioni restano da valutare in vista dei prossimi impegni del Toro. Con ogni probabilità, il centrocampista inglese salterà il match in programma con l'Inter, domenica alle 18:00.
Il comunicato del TorinoIl Torino Football Club comunica che il calciatore Tino Anjorin è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato un trauma distorsivo-contusivo all'anca sinistra. La prognosi verrà definita secondo l'evoluzione clinica dell'infortunio.
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