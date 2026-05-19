Il Toro si lascia alle spalle la sconfitta per 2-1 contro il Cagliari e guarda ora all’ultima giornata di campionato, quando allo stadio Olimpico Grande Torino arriverà la Juventus per il derby della Mole. In vista della sfida contro i bianconeri, Roberto D’Aversa continua a monitorare le condizioni di alcuni elementi ancora non al meglio, ma dalla trasferta in Sardegna sono arrivati anche segnali incoraggianti.

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Verso Torino-Juventus: il punto dall’infermeria

Tra i giocatori ancora ai box resta da valutare la situazione di Ardian Ismajli. Il difensore continua il percorso di recupero dal problema al bicipite femorale e punta a tornare almeno tra i convocati per il derby contro la Juventus, anche se la sua presenza resterà in dubbio fino agli ultimi allenamenti della settimana. Situazione simile anche per Tino Anjorin. Il centrocampista inglese non ha ancora smaltito completamente il trauma distorsivo all’anca sinistra e difficilmente verranno corsi rischi inutili nell’ultima gara stagionale. Lo staff medico valuterà giorno dopo giorno le sue condizioni. Le notizie migliori arrivano invece dal reparto offensivo. Ché Adams, dopo essere rimasto inizialmente in panchina contro il Sassuolo, è tornato a mettere minuti nelle gambe nella sfida contro il Cagliari, entrando nella ripresa e sfiorando anche il gol del possibile pareggio. Un segnale importante per D'Aversa, che ritrova così un'alternativa preziosa in attacco in vista del derby. Anche Duvan Zapata continua a crescere di condizione e quindi ormai il reparto d'attacco è al completo. Il centravanti colombiano ha giocato dal primo minuto in Sardegna prima di lasciare spazio proprio ad Adams nella seconda parte di gara, confermando i progressi sul piano fisico. Per Zakaria Aboukhlal, invece, la stagione resta di fatto conclusa. L’esterno marocchino, operato al ginocchio nelle scorse settimane in Olanda, prosegue il proprio recupero lontano dal Filadelfia e non sarà disponibile nemmeno per l’ultima giornata.