Il Toro di Roberto D’Aversa viaggia a due velocità: costante in casa ma anche poco concreto e distratto lontano dall’Olimpico Grande Torino. I numeri non mentono e raccontano una frattura netta: 13 punti conquistati in 5 gare interne contro i soli 4 raccolti in 6 trasferte. Una differenza troppo marcata per essere casuale, che oggi rappresenta il vero tallone d’Achille della gestione dell'allenatore abruzzese. Se tra le mura amiche i granata restano imbattuti, mostrando compattezza e continuità, il copione cambia non appena la squadra gioca in trasferta. Quando i riflettori si spostano lontano da Torino, la squadra smarrisce le proprie certezze: emergono limiti sia nella tenuta difensiva sia, soprattutto, nella gestione dei momenti chiave della gara.

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Toro, il rendimento di D’Aversa tra casa e trasferta cambia molto

Il divario emerge con forza analizzando la produzione offensiva: fuori casa il Torino ha segnato appena 5 reti, un dato che contrasta con le 12 marcature realizzate all'Olimpico. Anche la fase difensiva riflette questa instabilità: se tra le mura amiche la porta granata è rimasta quasi inviolata (solo 5 i gol subiti), lontano da casa la retroguardia fatica a reggere l'urto, incassandone ben 9. Il cammino esterno racconta quindi una squadra ancora incompleta. D’Aversa ha già restituito energia e continuità al gruppo, ma il salto di qualità passerà inevitabilmente dalla capacità di mostrare la stessa identità anche lontano dallo stadio Olimpico Grande Torino. La sfida, ora, è riuscire a portare in viaggio quella sicurezza che finora è rimasta protetta dalle mura di casa.

CAGLIARI, ITALY - MAY 17: Yerry Mina of Cagliari celebrates his goal 2-1 during the Serie A match between Cagliari Calcio and Torino FC at Stadio Sant'Elia on May 17, 2026 in Cagliari, Italy. (Photo by Enrico Locci/Getty Images)

Il ko di Cagliari: tra progressi tecnici e cali di concentrazione

ha confermato i passi avanti sul piano del gioco, mettendo però in luce le diverse occasioni da rete create e non concretizzate. Infatti, nonostante una prova tecnicamente superiore a quella di Udine, il Torino ha vanificato quanto di buono prodotto in soli sette minuti, pagando a caro prezzo alcune sbavature difensive nel finale di primo tempo. Nel post-partita, D’Aversa ha analizzato la sconfitta con onestà: pur criticando alcuni episodi arbitrali, non ha voluto cercare alibi, preferendo concentrarsi sulle responsabilità della squadra. Il rammarico resta alto perché, per quanto costruito, il Toro non meritava di tornare a casa a mani vuote.

Articolo a cura di Francesco Fadda