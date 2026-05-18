Il Torino esce sconfitto contro i sardi di Fabio Pisacane: non è bastata la prodezza di Obrador dalla distanza con i granata che in pochi minuti si sono fatti rimontare dalla reti tutte nel primo tempo di Esposito e Mina. La gestione dei casi arbitrali da parte del direttore di gara Alberto Ruben Arena non è stata molto positiva: tra gli episodi che fanno discutere emerge soprattutto l'episodio nel finale con il tocco di mano di Folorunsho non sanzionato.

La moviola di Cagliari-Torino: Arena non interviene su Pedersen e Ilkhan

Direzione di gara con poche luci e tante ombre per l'arbitro della sezione di Torre del Greco. Decisioni quasi sempre erronee quelle prese dal direttore di gara negli unici momenti importanti della partita con un forte approccio al richiamo ma poco propenso all'ammonizione: sono due i sanzionati, uno per parte, e sono stati, in tutti i casi, dei cartellini corretti. A livello generale quella di Arena appare forse come una gestione un po' troppo permissiva in certe circostanze: il fischietto campano ha interrotto la gara poche volte in occasione degli scontri di gioco. Il giallo estratto per il solo giocatore granata ammonito è arrivato per Maripan nella ripresa: al minuto 82 il cileno ha avuto un alterco molto vivace con Mendy e il direttore di gara ha sanzionato entrambi per condotta antisportiva. Pochi dubbi sul fallo di Obert ai danni di Pedersen al 69': graziato il terzino rossoblù che al limite dell'area entra in ritardo sul norvegese. Mancano giallo e punizione. Episodio dubbio anche quello che ha visto coinvolto Ilkhan. All'80' il centrocampista turco, approfittando di uno spazio lasciato vuoto dalla difesa avversaria, entra in area ma viene atterrato da Gaetano che entra in ritardo sulla gamba sinistra del numero 6 granata. Non c'è nulla per Arena che fa proseguire l'azione.

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La moviola di Cagliari-Torino: lascia qualche dubbio il tocco di mano di Folorunsho

Inoltre, fa molto discutere l'episodio che ha visto coinvolto Folorunsho nel finale di gara: al 95' Obrador tenta il cross dalla sinistra con Casadei che spizza la sfera e sfiora il braccio sinistro del centrocampista rossoblù. Nonostante un check da parte del Var, l'arbitro decide di non andare al monitor decretando la fine della partita con il triplice fischio. Non sono mancate le proteste del Toro, con lo stesso D'Aversa che nel post partita ha lamentato una gestione della gara inadeguata: "Non convito delle decisioni arbitrali? A parte diversi episodi dubbi, non ultimo il fallo di mano di Folorunsho. Si è perso per colpa nostra però la gestione del guardalinee e dell’arbitro mi ha dato molto fastidio. Oggi non c’è stato rispetto".