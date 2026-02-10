Infortunio Obrador, brutte notizie per Baroni: problemi al polpaccio

Primo acquisto della nuova gestione Petrachi, Rafael Obrador si era inserito nel gioco granata con grande naturalezza, conquistando spazio e fiducia grazie alla sua capacità di adattarsi rapidamente ai meccanismi della squadra, rendendosi subito una risorsa preziosa nello scacchiere del Toro. Durante l’ultima gara contro la Fiorentina, però, il quinto di sinistra è stato costretto ad alzare bandiera bianca all’intervallo, lasciando il posto a Pedersen dopo aver accusato fastidi al polpaccio.

Brutte notizie dall'infermeria

Purtroppo gli esami hanno confermato i timori dello staff medico granata. Come comunicato dal club: "Il calciatore Rafel Obrador è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato un interessamento distrattivo parziale del muscolo soleo della gamba destra. La prognosi verrà definita secondo l'evoluzione clinica dell'infortunio". Lo stop priva temporaneamente il Torino di un elemento già in crescita e che costringerà lo staff tecnico a riorganizzare le rotazioni sulla sinistra in attesa del completo recupero del giocatore.