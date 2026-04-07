Dopo l'ultima uscita vincente per i ragazzi di D'Aversa, il quadro dell'infermeria granata resta pressoché invariato. Al momento, in vista della gara di sbatto 11 aprile contro il Verona, gli indisponibili restano gli stessi due giocatori della partita contro il Pisa: Aboukhlal e Zapata. Il colombiano è alle prese con un infortunio alla coscia destra, mentre l'esterno non scende in campo dal 15 febbraio. L’ultima presenza risale alla gara contro il Bologna, quando era partito titolare sotto la gestione Baroni. Poi, alla vigilia della sfida con il Genoa, una contusione al ginocchio rimediata in allenamento lo ha costretto a uno stop prolungato.

Pedersen da valutare

Marcus, protagonista nella vittoria contro il Pisa, si è mostrato dolorante proprio nell'occasione dell'assist per il gol vittoria, Il norvegese è infatti uscito subito dopo il vantaggio firmato da Adams. Per Pedersen dovrebbe trattarsi solo di una botta e l'ex Sassuolo, che sembra aver vinto definitivamente il ballottaggio su Lazaro, si ricandiderà per una maglietta da titolare anche contro il Verona.