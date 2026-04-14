Dopo le vittorie contro Pisa e Verona, il Torino si avvicina alla trasferta di Cremona con un’infermeria praticamente invariata rispetto al successo con i gialloblù. Al momento, dunque, non si registrano novità sostanziali nel quadro granata: gli unici indisponibili restano Zapata e Aboukhlal, già assenti anche nell’ultimo turno.

D'Aversa ha trovato solidità e può sfruttarla quasi a pieno

D’Aversa sembra aver trovato la sua base e può contare su una disponibilità abbastanza ampia, tale da garantirgli diverse soluzioni. Il vero punto dolente resta l’attacco, dove oltre a Simeone e Adams l’unico centravanti di ruolo è Kulenovic. Eppure, grazie all’ottimo momento dello scozzese e dell’argentino, l’assenza di Zapata non si è trasformata in una sciagura. L’allenatore granata ha ormai individuato i suoi uomini di riferimento e vuole dare continuità a una squadra che nelle ultime due partite ha mostrato solidità, fiducia e diversi segnali di crescita. Prima l’1-0 di Pisa, poi il 2-1 contro il Verona, risultati che hanno restituito al Toro più certezze e la consapevolezza di poter contare su un gruppo in condizione. Proprio per questo, più che pensare a nuovi stravolgimenti, adesso sarà fondamentale arrivare al 100% alla prossima sfida. Domenica 19 aprile, sul campo della Cremonese, i granata avranno infatti l’occasione di centrare la terza vittoria consecutiva dopo i successi contro Pisa e Verona, provando così a sfatare un tabù che resiste dal 2019. Per riuscirci serviranno energie, continuità e la miglior versione possibile degli uomini scelti da D’Aversa, che oggi sa di poter contare su una rosa quasi del tutto al completo.